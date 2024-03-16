قفزة كبيرة.. سعر الذهب يعاود الارتفاع بمنتصف تعاملات السبت

كتب- أحمد والي:

ارتفع سعر الذهب اليوم السبت بمنتصف التعاملات بنحو 35 جنيها مقارنة بأسعار بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب انخفض 35 جنيها في بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات بنفس القيمة.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1980 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2546 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2970 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3394 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 23760 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا إلى نحو 2156 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب