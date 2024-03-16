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BBC

تراجع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

12:14 م السبت 16 مارس 2024

أسعار الحديد والأسمنت

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كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 47530 جنيه، بتراجع 1920.27 جنيه.

سعر طن حديد عز: 48792.31 جنيه، بتراجع 2450.66 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2173.08 جنيه، بتراجع 163.09 جنيه.

عرض 50 مليون جنيه لصرف تعويضات للمستحقين بمشروع المونوريل| فقرة حوارية مع د. حسن المهدي.

أسعار الحديد حديد عز أسعار الحديد والأسمنت

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