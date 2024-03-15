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أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم الجمعة

11:03 ص الجمعة 15 مارس 2024

أسعار السمك اليوم

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القاهرة - مصراوي:

استقرت اسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الجمعة، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 73 و79 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 50 و250 جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 75 و115 جنيها.

ووصل سعر كيلو السبيط والكاليماري إلى بين 200 و400 جنيه.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 و230 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الجمبري الصغير بين 90 و250 جنيها.

سجل سعر كيلو البوري بين 75 و85 جنيها.

أسعار السمك اليوم سعر كيلو السمك البلطي أسعار الأسماك

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