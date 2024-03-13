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البورصة تهبط 5.04% مع نهاية تعاملات الأربعاء

03:41 م الأربعاء 13 مارس 2024

البورصة

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كتب- أحمد والي:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 5.04% عند 31014 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.4%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 3.75%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 758 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 711 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 48 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 هبط بنسبة 2.16% إلى مستوى 32661 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة البورصة المصرية

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