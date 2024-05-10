55 جنيها.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب بمنتصف تعاملات الجمعة

كتبت- أمنية عاصم:

سجل سعر الذهب قفزة مفاجئة بنحو 55 جنيها خلال منتصف التعاملات اليوم الجمعة مقارنة بالتعاملات الصباحية، وفقاً ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2106 جنيهات للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2700 جنيه للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3150 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 3600 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 25200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2384 دولارا للأونصة، (هي تعادل الأوقية من عيار 24)، في منتصف تعاملات الجمعة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: سعر الذهب