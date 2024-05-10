تعرف على أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم الجمعة

كتبت- أمنية عاصم:

استقرت أسعار عددا من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الجمعة مقارنة بالتعاملات أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أبرز أسعار أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم:

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 55 و 61 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 85 و 155 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 190 و 400 جنيه.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و230 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: سجل بين 100 جنيه و 280 جنيها.

سعر كيلو البوري: يتراوح بين 85 و95 جنيها.