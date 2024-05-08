هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- أمنية عاصم:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بانخفاض بنسبة 1.67% عند مستوى 25988 نقطة، مع نهاية جلسة يوم الأربعاء.

كما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.86%، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا 1.82%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 326 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 267.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين 58.4 مليون جنيه.

وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، لمصراوي، إن هبوط مؤشرات البورصة نتيجة بيع المستثمرين العرب أكثر من المصريين والأجانب بجانب التوجه للاستثمار في السندات وأوزون الخزانة، بما سبب تراجع المؤشرات.

وأكدت رمسيس، على أن الأحداث الأقتصادية الخاصة بارتفاع التصنيف الائتمانى من قِبل فيتش يساعد على دعم التوجه نحو الصعود مرة أخرى لمؤشرات البورصة.

وعدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية.

وأكدت الوكالة تصنيف مصر عند "-B"، مشيرة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر.