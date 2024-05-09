ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.05% عند مستوى 26003 نقطة، مع نهاية جلسة يوم الخميس.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.13%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا 0.02%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 271.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 195.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 75.9 مليون جنيه.

وساهم في صعود مؤشرات البورصة بشكل جماعي بنهاية جلسة الخميس، ارتفاع سهم شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني بنسبة 10.21%، ليغلق عند سعر 8.31 جنيه للسهم مقابل 7.54 جنيه للسهم سعر الفتح.

وسهم شركة القابضة المصرية الكويتية بالجنيه محققاً السهم ارتفاعاً بنسبة 7.15% ليغلق عند سعر 32.82 جنيه للسهم مقابل 30.63 جنيه للسهم سعر الفتح.

وسهم شركة العربية لمنتجات الألبان " اراب ديرى – باندا" ليرتفع بنسبة 5.38%، ليغلق عند سعر 1.84 جنيه للسهم مقابل 1.74 جنيه للسهم سعر الفتح.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 هبط بنسبة 1.67% عند مستوى 25988 نقطة، مع نهاية جلسة أمس الأربعاء.