تفاصيل أسعار الخضار والفاكهة بسوق العبور اليوم الجمعة

كتبت- أمنية عاصم:

استقرت أسعار عددا من أصناف الخضروات والفاكهة في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الجمعة مقارنة بالتعاملات أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار كيلو الخضروات

الطماطم: بين 3 و 5.5 جنيه.

البطاطس: بين 4 و12 جنيها.

البصل: بين 5 و 8 جنيهات.

الكوسة: بين 6 و10 جنيهات.

الفاصوليا: بين 7 و17 جنيها.

الباذنجان البلدي: بين 5 و 10 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي: بين 5 و 10 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي: بين 4 و 10 جنيهات.

الملوخية: بين 6 و 10 جنيهات.

الخيار الصوب؛ بين 5 و 10 جنيهات.

الخيار البلدي: بين 5 و10 جنيهات.

البسلة: بين 20 و 26 جنيها.

أسعار كيلو الفاكهة

برتقال صيفي: بين 3.5 و 5.5 جنيه.

اليوسفي: بين 4 و 9 جنيهات.

الليمون البلدي: بين 16 و 22 جنيها.

الجوافة: بين 15 و35 جنيها.