ارتفاع الطماطم والخيار بسوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو الطماطم والخيار في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما تراجعت أسعار الملوخية والفلفل الرومي البلدي، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4 جنيهات و7.5 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه.

البطاطس بين 4 و9 جنيهات.

البصل بين 9 جنيهات و20 جنيها.

الكوسة بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الفاصوليا بين 10 و25 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 4 و9 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي بين 11 و15 جنيها، بتراجع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 10 جنيهات و12 جنيها، بزيادة جنيه.

الملوخية بين 7 جنيهات و11 جنيها، بتراجع 3 جنيهات.

الخيار الصوب بين 11 و15 جنيها، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي بين 11 و15 جنيها، بزيادة جنيه.

البسلة بين 18 و22 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 6 جنيهات و11 جنيها.

اليوسفي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الليمون البلدي بين 15 و19 جنيها.

الجوافة بين 8 جنيهات و14 جنيها.

الفراولة 7 و10 جنيهات.

الرمان بين 11 و23 جنيها.

الموز البلدي بين 6 و10 جنيهات.