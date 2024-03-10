البورصة تواصل قفزتها مع نهاية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 5.17% إلى مستوى 92919 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة تداول اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.5%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 3.07%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 466.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 274.9 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 191.2 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 قفز بنسبة 5.24% إلى مستوى 31301 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة تداول الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع.