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أسعار الأسماك والمأكولات البحرية الجمعة بسوق العبور

01:59 م الجمعة 01 مارس 2024

أسعار السمك اليوم

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القاهرة - مصراوي:

استقرت أسعار عدد من أصناف السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الجمعة عن مستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 74 و82 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 50 و250 جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 65 و115 جنيها.

ووصل سعر كيلو السبيط والكاليماري إلى بين 180 جنيها و400 جنيه.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 و230 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الجمبري الصغير بين 95 و245 جنيها.

سجل سعر كيلو البوري بين 90 و130 جنيها.

أسعار السمك اليوم سعر كيلو السمك البلطي أسعار الأسماك سوق العبور

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