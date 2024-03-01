ارتفاع أسعار الطماطم والبسلة والبطاطس بسوق العبور الجمعة

القاهرة - مصراوي:

ارتفعت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الجمعة مقارنة بمستوياتها أمس، وبينها الطماطم والبسلة والبطاطس والفاصوليا، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4.5 و7.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البطاطس بين 7 جنيهات و11 جنيها، بزيادة جنيه.

البصل بين 10 جنيهات و25 جنيها.

الكوسة بين 4 و8 جنيهات.

الفاصوليا بين 19 و27 جنيها، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 9 و12 جنيها بزيادة 1.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الملوخية بين 4 و8 جنيهات.

الخيار الصوب بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الخيار البلدي بين 7 و10 جنيهات.

البسلة بين 20 و 24 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 6 جنيهات و11 جنيها.

اليوسفي بين 6 جنيهات و11 جنيها.

الليمون البلدي بين 15 و 19 جنيها بزيادة جنيهين.

الجوافة بين 8 جنيهات و14 جنيها.

الفراولة 15 و25 جنيها.

الرمان بين 10 جنيهات و24 جنيها، بتراجع 4 جنيهات.

الكانتلوب بين 6 و10 جنيهات.

الموز البلدي بين 6 و10 جنيهات.