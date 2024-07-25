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95 جنيها لسعر كيلو السمك البوري في السوق العبور اليوم الخميس

11:41 ص الخميس 25 يوليو 2024

أسعار السمك اليوم

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كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الخميس، عند نفس مستواها أمس، وفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 60 و62 جنيها.


سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 85 و145 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 200 جنيه و420 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و185 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 110 جنيهات و330 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 85 و95 جنيها.

أسعار السمك اليوم سعر كيلو السمك البلطي سوق العبور
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