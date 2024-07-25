20 جنيها لسعر كيلو البطاطس في سوق العبور اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق العبور لتجارة الجملة، عند نفس أسعار أمس.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5.5 و11.5 جنيه.

البطاطس بين 13 و20 جنيها.

البصل بين 5 و9 جنيهات.

الكوسة بين 7 جنيهات و17 جنيها.

الفاصوليا بين 20 و28 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 4 و8 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و 10 جنيهات.

الملوخية بين 4 و5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 6 و10 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 10 جنيهات و15 جنيها.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات و17 جنيها.

تفاح مصري بين 20 و30 جنيها.

البطيخ بين 64 و80 جنيها للوزن من 8 إلى 10 كيلو.