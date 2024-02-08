ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الخميس

القاهرة- مصراوي:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.81% إلى مستوى 28411 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.74%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.78%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 57.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 99 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 41 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 صعد بنسبة 2.33% إلى مستوى 27906 نقاط، مع نهاية تعاملات جلسة تداول أمس الأربعاء.