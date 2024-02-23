تراجع سعر السمك البلطي وارتفاع كبير للبوري بسوق العبور الجمعة

القاهرة- مصراوي:

تراجعت أسعار عدد من أصناف السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الجمعة وبينها البلطي والمكرونة السويسي والكابوريا، بينما ارتفعت أسعار السمك البوري مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 74 و 80 جنيها، بتراجع 2 جنيه.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 50 و250 جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 65 و 115 جنيها، بتراجع 10 جنيهات.

ووصل سعر كيلو السبيط والكاليماري إلى بين 200 و400 جنيه.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 و220 جنيها، بتراجع 10 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الجمبري الصغير بين 95 و245 جنيها.

سجل سعر كيلو البوري بين 90 و150 جنيها، بزيادة 10 جنيهات.