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BBC

انخفاض كبير في متوسط أسعار الدواجن بالأسواق الجمعة (موقع رسمي)

12:15 م الجمعة 23 فبراير 2024

أسعار الدواجن

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القاهرة - مصراوي:
تراجع متوسط أسعار الدواجن الحية في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستواه أمس، ليسجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم نحو 110.59 جنيه بتراجع نحو 7 جنيهات، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 100.73 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 121.1 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

الدواجن أسعار الدواجن أسعار كيلو الدواجن البيضاء

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