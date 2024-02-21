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BBC

وزير البترول يبحث مع "يونايتد إنرجي" خططها لزيادة إنتاج الزيت الخام

05:01 م الأربعاء 21 فبراير 2024

خلال لقاء وزير البترول مع وفد شركة يونايتد إنرجي

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كتب- مصطفى عيد:

بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع سونج يو رئيس العمليات بمجموعة يونايتد إنرجي جروب والوفد المرافق، أنشطة الشركة في مناطق عملها في برج العرب، وأبو سنان، وغرب وادي النطرون في الصحراء الغربية.

كما شهد اللقاء، الذي عقد على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2024"، استعراض خطط الشركة المستهدفة لزيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام.

وذكر سونج يو أن تحويل "إيجبس" إلى مؤتمر شامل للطاقة خطوة مهمة لتجمع أكبر قدر من شركات الطاقة في العالم.

وأكد التزام الشركة بالعمل في مصر، وتطلعها لتكثيف برامج الحفر والبحث والاستكشاف، والاستفادة من التسهيلات الإنتاجية المتاحة.

يونايتد إنرجي وزير البترول شركات الطاقة وادي النطرون الصحراء الغربية طارق الملا

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