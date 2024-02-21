البنك الدولي: الأسواق الناشئة تحتاج لنمو أسرع لمواجهة ارتفاع تكاليف الاقتراض

القاهرة- مصراوي:

حذر البنك الدولي الدول النامية والأسواق الناشئة بأنها بحاجة إلى تعزيز نمو اقتصاداتها المتباطئ مع تكاليف الاقتراض المرتفعة.

ويأتي تحذير البنك تزامنا مع تسجيل مبيعات السندات الدولية من حكومات الأسواق الناشئة رقماً قياسياً بلغ 47 مليار دولار في شهر يناير، بقيادة الاقتصادات الناشئة الأقل خطورة مثل المملكة العربية السعودية، والمكسيك، ورومانيا، بحسب وكالة رويترز.

ومع ذلك، بدأت بعض الدول المصدرة الأكثر خطورة في الاستفادة من الأسواق بمعدلات أعلى. فقد دفعت كينيا مؤخراً أكثر من 10% على سندات دولية جديدة - وهي العتبة التي يعتبر الخبراء غالباً أن الاقتراض فوقها أمر لا يمكن تحمله.

وقال أيهان كوس نائب كبير الاقتصاديين في البنك الدولي: "عندما يتعلق الأمر بالاقتراض، تغيرت القصة بشكل كبير. أنت بحاجة إلى النمو بشكل أسرع بكثير"، وفقا ما نقلته رويترز في مقابلة معه.

وأضاف: "إذا كان لدي رهن عقاري بفائدة 10%، فسأشعر بالقلق".

وذكر كوس أن النمو الأسرع، وخاصة معدل النمو الحقيقي الأعلى من التكلفة الحقيقية للاقتراض، قد يكون بعيد المنال.

وحذر البنك الدولي، في تقريره عن الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر في يناير الماضي، من أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو أضعف أداء خلال نصف عقد منذ 30 عاما خلال الفترة 2020-2024، حتى لو تم تجنب الركود. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي للعام الثالث على التوالي إلى 2.4% خلال عام 2024، قبل أن يرتفع إلى 2.7% في عام 2025.

وأظهر التقرير أن هذه المعدلات لا تزال أقل بكثير من متوسط 3.1% في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

ويعتبر تباطؤ النمو حاداً بشكل خاص في الاقتصادات الناشئة، التي لم يشهد نحو ثلثها أي انتعاش منذ جائحة كوفيد-19، ويقل نصيب الفرد في الدخل عن مستوياته في عام 2019.

وقال كوس إن هذا يضع العديد من أهداف الإنفاق على التعليم والصحة والمناخ موضع تساؤل.

وتابع: "أعتقد أنه سيكون من الصعب تحقيق هذه الأهداف، إن لم يكن مستحيلاً، نظرا لنوع النمو الذي شهدناه".

ويمثل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط خطراً سلبياً آخر، مما يزيد من المخاوف بشأن السياسة النقدية المتشددة وضعف التجارة العالمية.

وقال كوس "إن التجارة كانت محركاً حاسماً للحد من الفقر، ومن الواضح أنها مصدر مهم للدخل بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة".

وأضاف أنه إذا ظل النمو منخفضاً، فإن بعض الاقتصادات الناشئة قد تضطر إلى إعادة هيكلة الديون، من خلال إعادة تشكيل آجال الاستحقاق أو الاتفاق على تخفيض القيمة مع الدائنين.

وقال: "عاجلاً أم آجلاً، تحتاج إلى إعادة هيكلة الديون، ويجب أن يكون لديك إطار عمل". "لم يحدث ذلك بالطريقة التي كان المجتمع الدولي يأمل فيها".