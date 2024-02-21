بيزوس يبيع 50 مليون سهم من أمازون بقيمة تصل إلى نحو 8.5 مليار دولار

القاهرة- مصراوي:

باع رجل الأعمال الأمريكي جيف بيزوس، مؤسس أمازون ورئيسها التنفيذي، أكثر من 14 مليون سهم من شركته بقيمة 2.4 مليار دولار تقريباً، ليصل إجمالي الأسهم التي باعها منذ بداية الشهر إلى 50 مليوناً، بإجمالي قيمة نحو 8.5 مليار دولار.

وبدأت المبيعات في أواخر الأسبوع الماضي واستمرت حتى يوم الثلاثاء، وفقاً لإيداع الأوراق المالية. في المجمل، باع بيزوس 14,006,906 سهم في الشركة مقابل حوالي 2.37 مليار دولار، وفق ما ورد في الملف، بحسب شبكة سي إن بي سي.

كان بيزوس اعتمد في نوفمبر الماضي خطة وكشف عنها في وقت سابق من هذا الشهر، والتي قالت إنه يمكنه بيع ما يصل إلى 50 مليون سهم من أسهم أمازون قبل 31 يناير 2025.

وباع بيزوس نحو 12 مليون سهم من أسهم أمازون، بقيمة 2.03 مليار دولار تقريباً، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى شريحة أخرى من 12 مليون سهم قبلها بأيام فقط. كما باع 12 مليون سهم أخرى في الأسبوع السابق لذلك.

لم يبع بيزوس أسهم في أمازون منذ مايو 2021، وهو العام الذي تنحى فيه عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة أمازون، قبل موجة المبيعات الأخيرة. لقد وهب ما قيمته 240 مليون دولار من أسهم أمازون العام الماضي.

وتسارعت مبيعات أسهم بيزوس منذ أن أعلن في نوفمبر الماضي أنه سيغادر مدينة سياتل وينتقل إلى ميامي، مما يسمح له بالتقرب من خطيبته لورين سانشيز ووالديه، وكذلك عمليات بلو أوريجين.