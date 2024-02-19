أكثر 5 دول استيرادا لمواد البناء والصناعات المعدنية من مصر في 2023 (تفاعلي)

كتبت- شيرين صلاح:

أظهر تقرير جديد للمجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، أن الإمارات تصدرت أكثر الدول استيراداً لمنتجات القطاع من مصر خلال عام 2023.

وسجلت قيمة صادرات مصر إلى أكثر 5 دول مستقبلة لها بقطاع مواد البناء والصناعات المعدنية في 2023 نحو 3.6 مليار دولار بزيادة نحو مليار دولار بنسبة 40% عن قيمة صادرات القطاع لنفس الدول في 2022.

ومثلت الصادرات إلى الدول الخمسة نحو 41.3% من إجمالي صادرات القطاع خلال عام 2023، والتي وصلت إلى نحو 8.8 مليار دولار، وفقا لبيانات المجلس.

وأعلن المجلس التصديري زيادة إجمالي صادرات القطاع بنسبة 26% خلال عام 2023 إلى نحو 8 مليارات و807 ملايين دولار مقابل 6 مليارات و990 مليون دولار في عام 2022، وفقا لبيان أمس.

وفي الجراف التفاعلي التالي يوضح مصراوي أعلى 5 دول استيراداً من مصر من منتجات مواد البناء والصناعات المعدنية.