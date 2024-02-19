إعلان

BBC

البورصة ترتفع بنسبة 1.12% في نهاية تعاملات جلسة الاثنين

03:11 م الإثنين 19 فبراير 2024

البورصة المصرية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة- مصراوي:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.12% إلى مستوى 29452 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة تداول الاثنين.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.64%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.4%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب في الأسهم صافي شراء بقيمة 87.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 66.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 153.9 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.69% إلى مستوى 29126 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة أمس.

البورصة مؤشر البورصة أسهم البورصة

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* العقل المدبر سيدة.. القبض على المتهمين بقتل الجنرال اليمني في شقة فيصل
* محلك سر.. لماذا استقر سعر الدولار في السوق السوداء خلال آخر 14 يوما؟
شبورة وأمطار.. الأرصاد تعلن توقعات الطقس حتى الجمعة المقبلة*
* خلال أيام.. مصراوي يبدأ عرض أولى حلقات برنامج "وش تاني" مع نجمات الفن