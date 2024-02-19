البورصة ترتفع بنسبة 1.12% في نهاية تعاملات جلسة الاثنين

القاهرة- مصراوي:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.12% إلى مستوى 29452 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة تداول الاثنين.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.64%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.4%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب في الأسهم صافي شراء بقيمة 87.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 66.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 153.9 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.69% إلى مستوى 29126 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة أمس.