التصديري لمواد البناء: 14% ارتفاعا بصادرات الحلي والأحجار الكريمة في 2023

كتبت- شيرين صلاح:

كشف المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء، عن زيادة صادرات مصر من الحديد الصلب في 2023 بنسبة 14% مقارنة بعام 2022.

ووفقا للتقرير الشهري للمجلس، سجلت صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة نحو 1.8 مليار دولار في 2023 مقابل 1.6 مليار دولار خلال العام السابق عليه.

وجاءت أول 10 دول صدرت لها مصر الحلي والأحجار الكريمة على النحو التالي، حسبما ذكر التقرير:

في المرتبة الأولى جاءت صادرات مصر إلى الإمارات خلال 3023 بنحو 1.01 مليار دولار، ثم سويسرا بنحو 442 مليون دولار، ثم كندا بنحو 373 مليون دولار، ثم تركيا بنحو 22 مليون دولار، ثم السعودية بنحو 4 ملايين دولار، ثم أمريكا بنحو 2 مليون دولار.

وفي المرتبة السابعة جاءت صادرات مصر إلى إيطاليا بنحو 408 آلاف دولار، ثم ألمانيا بنحو 315 ألف دولار، ثم الأردن بنحو 154 ألف دولار، وأخيرا السويد بنحو 120 ألف دولار.

وأعلن المجلس التصديري ارتفاع صادرات مواد البناء والصناعات المعدنية بنسبة 26% خلال عام 2023 إلى نحو 8 مليارات و807 ملايين دولار مقابل 6 مليارات و990 مليون دولار في عام 2022، وفقا لبيان من المجلس أمس.