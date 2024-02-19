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انخفاض أسعار السمك البلطي وارتفاع المكرونة السويسي بسوق العبور اليوم

12:27 م الإثنين 19 فبراير 2024

أسعار السمك

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القاهرة- مصراوي:

تراجعت أسعار السمك البلطي، والسبيط والكاليماري، بينما ارتفعت أسعار السمك المكرونة السويسي في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 78 و84 جنيها، بتراجع جنيه.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 50 و250 جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 70 و120 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

ووصل سعر كيلو السبيط والكاليماري إلى بين 180 جنيها و400 جنيه، بتراجع 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 و230 جنيها، بزيادة 10 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الجمبري الصغير بين 90 و240 جنيها.

سجل سعر كيلو البوري بين 90 و140 جنيها.

أسعار السمك السمك البلطي سوق العبور

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