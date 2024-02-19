سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يهبط 85 جنيها مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 85 جنيها، مقارنة بمستواه مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2377 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3056 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3565 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 4074 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 28520 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2019 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الاثنين، أول تداولات الأسبوع، بزيادة 5.11 دولار بنسبة 0.25% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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