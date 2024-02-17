إعلان

BBC

سعر الذهب اليوم السبت في مصر يعوض خسارته الصباحية بمنتصف التعاملات

02:17 م السبت 17 فبراير 2024

أسعار الذهب اليوم

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة- مصراوي:

ارتفع سعر الذهب اليوم السبت في مصر مع بداية التعاملات، وزاد الجرام 35 جنيها، مقارنة بمستواه مع بداية التعاملات.

كان سعر جرام الذهب انخفض بقيمة 35 جنيها مع بداية التعاملات مقارنة بمستواه مساء أمس، قبل أن يعوض خسارته بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2433 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3129 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3650 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 4171 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 29200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة رسمية في الأسواق العالمية ومن بينها تداولات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2014 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة، بزيادة 9.19 دولار بنسبة 0.46% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم سعر جرام الذهب أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
خريطة الأسعار: ارتفاع أسعار اللحوم والبصل وانخفاض الطماطم والأسمنت

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* "مفيش أسد بيهرب".. أول تعليق من مرتضى منصور بعد إيقاف حبسه 6 أشهر (فيديو)
* بائع البرتقال.. عم ربيع يكشف تفاصيل الفيديو ويوجه رسالة للمصريين
* تتضمن 3 مصرفيات.. مصر تتصدر قائمة فوربس لأقوى 100 قيادية بالشرق الأوسط