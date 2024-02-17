سعر الذهب اليوم السبت في مصر يعوض خسارته الصباحية بمنتصف التعاملات

القاهرة- مصراوي:

ارتفع سعر الذهب اليوم السبت في مصر مع بداية التعاملات، وزاد الجرام 35 جنيها، مقارنة بمستواه مع بداية التعاملات.

كان سعر جرام الذهب انخفض بقيمة 35 جنيها مع بداية التعاملات مقارنة بمستواه مساء أمس، قبل أن يعوض خسارته بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2433 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3129 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3650 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 4171 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 29200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة رسمية في الأسواق العالمية ومن بينها تداولات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2014 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة، بزيادة 9.19 دولار بنسبة 0.46% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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