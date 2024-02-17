رغم الأزمة الاقتصادية.. معدل البطالة في مصر يهبط لأقل مستوى خلال 13 عاما (تفاعلي)

كتب- مصطفى عيد:

انخفض معدل البطالة في مصر خلال الربع الرابع من عام 2023 إلى أقل مستوياته منذ ثورة يناير 2011 على الأقل، وذلك بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي جمعها مصراوي.

وحقق معدل البطالة في مصر مستويات منخفضة في العامين الأخيرين (مقارنة بالمتوسط في الأعوام الأخيرة) رغم معاناة مصر من الأزمة الاقتصادية ونقص النقد الأجنبي، إلى جانب تراجع معدل النمو خلال العام المالي الماضي إلى 4.2%، والتوقعات بتراجعه خلال العام الجاري إلى 3%، بحسب بيانات وزارة المالية.

ويعد معدل البطالة أحد أبرز المؤشرات الاقتصادية استقرارا من الناحية الإحصائية في السنوات الخمسة الأخيرة مقارنة بمؤشرات اقتصادية رئيسية أخرى رغم التحديات الاقتصادية المتتالية، وهو ما قد يعود بشكل رئيسي إلى المشروعات القومية التي تنفذها الحكومة في السنوات الأخيرة في ظل تراجع نشاط القطاع الخاص بسبب الأزمات.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور مستويات معدل البطالة في مصر خلال عامي 2022 و2023، بحسب بيانات جهاز الإحصاء: