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BBC

ارتفاع أسعار الحديد في الأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

10:37 ص الخميس 15 فبراير 2024

أسعار الحديد

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما هبط سعر طن الأسمنت بشكل طفيف، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويعاني سوق مواد البناء من ركود بحركتي البيع والشراء، مما يدفع المصنعون إلى تثبيت الأسعار بسوق التجزئة أو تحريكها في أضيق نطاق.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 54349 جنيها، بزيادة 396 جنيها.

سعر طن حديد عز: 56367 جنيها، بزيادة 854 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2461 جنيها، بتراجع 7 جنيهات.

أسعار الحديد الحديد الأسمنت مواد البناء

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