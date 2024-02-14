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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

03:24 م الأربعاء 14 فبراير 2024

البورصة المصرية

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كتب- أحمد والي:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.95% إلى مستوى 28875 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.05%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.96%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 12.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 4.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 16.8 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.39% إلى مستوى 28604 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء.

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