سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يتراجع ببداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض الجرام 25 جنيها، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 عند 2417 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3107 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3625 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 4143 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب نحو 29 ألف جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1988 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية اليوم الأربعاء، بتراجع 5.1 دولار بنسبة 0.26% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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