تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 13 فبراير

كتبت- شيرين صلاح:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 4069 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4172 جنيها.

وبناء على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3650 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 3129 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 29200 جنيه، بناءً على المستويات المذكورة.