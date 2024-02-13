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BBC

ارتفاع أسعار الحديد في الأسواق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

10:32 ص الثلاثاء 13 فبراير 2024

أسعار الحديد

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما هبط سعر طن الأسمنت بشكل طفيف، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 54192 جنيها، بزيادة 1538 جنيه.

سعر طن حديد عز: 55304 جنيها، بزيادة 1055 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2487 جنيها، بتراجع 13 جنيها.

الحديد أسعار الحديد حديد عز الأسمنت الرمادي

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