بعد تحركات عنيفة.. لماذا تشهد أسعار الذهب بمصر هدوءًا في الأيام الأخيرة؟

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت أسعار الذهب في مصر هدوءا خلال الأيام الحالية، بعد تحركات عنيفة شهدها السوق بنهاية يناير الماضي، حسبما ذكر نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كانت أسعار الذهب قفزت لمستويات تاريخية تخطت 4 آلاف جنيه لعيار 21، بعد ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي، قبل أن يعاود التراجع خلال الأيام الجارية.

ورغم تراجعه مؤخرا مازال سعر الدولار في السوق الموازي أعلى من مستوى 60 جنيها، بينما يسجل سعره رسميا في البنوك قرابة 31 جنيها.

ووفقا لقول نجيب، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم الاثنين نحو 3650 جنيها.

وأرجع نجيب الاستقرار النسبي في الأسعار إلى استقرار الأسعار العالمية للذهب فوق 2000 دولار للأوقية، وأيضا سعر الدولار في السوق الموازية خلال الأيام الأخيرة، بالإضافة إلى حالة هدوء في البيع والشراء انتظارا لسعر أقل للراغبين في الشراء، وعدم الإقبال على البيع لأن المستوى الحالي غير مُرضٍ للراغبين في البيع.