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سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يعود إلى الارتفاع بمنتصف التعاملات

02:06 م الإثنين 12 فبراير 2024

سعر الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام 50 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 50 جنيها في بداية التعاملات مقارنة بمستواه مساء أمس، قبل ارتفاعه بنفس القيمة معوضا خسارته.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2433 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3129 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3650 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 4171 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى نحو 29200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2021 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بانخفاض 2.9 دولار بنسبة 0.14% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الجمعة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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