تراجع أسعار اللحوم والسكر والعدس في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار اللحوم، والدواجن، والسكر، والعدس، والجبن الأبيض، واللبن السائب، والمسلى الصناعي في الأسواق اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفعت أسعار الزيت والفول السائب، وفق بيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.73 جنيه، بتراجع 4 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 60.08 جنيه، بتراجع 5 قروش.

كيلو الدقيق المعبأ: 30.14 جنيه، بزيادة 47 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 102.57 جنيه، بزيادة 2.12 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 43.03 جنيه، بتراجع 3.37 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 30.3 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 71.56 جنيه، بتراجع 1.42 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.16 جنيه، بزيادة 6 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 368.65 جنيه، بتراجع 4.05 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 109.25 جنيه، بتراجع 4.04 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 32.39 جنيه، بتراجع 55 قرشا.

كيلو الفول السائب: 53.03 جنيه، بزيادة 2.03 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض:143.17 جنيه، بتراجع 1.26 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 253.98 جنيه، بتراجع 52 قرشا.

كيلو اللبن السائب: 27.92 جنيه، بتراجع 1.26 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 104.18 جنيه، بتراجع 4.35 جنيه.