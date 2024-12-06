سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الذهب مع بداية التعاملات اليوم الجمعة، وهبط بنحو 17 جنيهًا للجرام، مقارنة بمستواه بتعاملات أمس المسائية.

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2459 جنيها للجرام

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3161 جنيها للجرام.

وانخفض الذهب عيار 21 إلى 3688 جنيهات للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 4215 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب عند 29504 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.31% إلى نحو 2639 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، ببداية التعاملات الصباحية ، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: اضغط هنا