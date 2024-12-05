زادت 18%.. لماذا ارتفعت الصناعات الغذائية المصرية لأعلى مستوى في 10 أشهر؟

كتبت- دينا كرم:

قال تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، لمصراوي، إن النمو الملحوظ في صادرات القطاع، يعود إلى زيادة الطلب على المنتجات الغذائية المصنعة المصرية، خاصة في أسواق رئيسية مثل الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، والدول العربية.

وبلغت صادرات الصناعات الغذائية في الأشهر من يناير إلى أكتوبر من عام 2024 نحو 5.1 مليار دولار، محققة نسبة نمو قدرها 18% وقيمة نمو 770 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، والتي بلغت 4.3 مليار دولار، وفق بيان للمجلس التصدير للصناعات الغذائية.

و تُعد أعلى قيمة صادرات، وأكبر نسبة نمو يحققها القطاع خلال تلك الفترة، مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة، كما تتخطى تلك القيمة إجمالي قيمة صادرات القطاع في عام 2023 البالغة 5068 مليون دولار بقيمة زيادة أكثر من 30 مليون دولار، بحسب بيان صادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

وأرجع الضوي،زيادة الطلب العالمي علي المنتجات المصرية، إلى أنها تتميز بجودتها العالية وسمعتها الطيبة التي تتحسن بمرور الوقت، مما يسهم في تعزيز الطلب عليها بشكل مستمر، وذلك ما يسعى إليه المجلس بحيث يعزز تنافسية المنتجات المصرية امام الأسواق العالمية.

وأشار الضوي، إلى أن هذا النجاح يعود أيضًا إلى التطور المستمر في القطاع، والدعم الكبير الذي تقدمه الدولة، بالإضافة الي جهود هيئة سلامة الغذاء، وبالإضافة الي المشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية.

وأكد تميم، علي أن المجلس يستهدف دخول المنتجات المصرية الي أسواق جديدة والتوسع فيها، من بينها الكونغو، وموريتانيا، وجنوب إفريقيا، وكازاخستان، بالإضافة إلى المشاركة في معارض دولية بارزة مثل "جلفود" في دبي و"أنوجا" في ألمانيا.

وأوضح الضوي، أن من أبرز الانشطة والمعارض الذي من شأنها زيادة صادرات القطاع، معرض "فود أفريقيا" والذي تختتم فعالياته اليوم، حيث يمثل فرصة لتسليط الضوء على المنتجات الغذائية المصرية، وزيادة صادراتها، وفتح أسواق جديدة أمامها، حيث شهد مشاركة واسعة من 1100 شركة مصرية، محققًا نجاحات كبيرة تعكس إمكانيات القطاع الصناعي الغذائي في مصر.

وأضاف أن، المعرض الذي يُعد الأكبر من نوعه في إفريقيا، والذي أُقيم على مساحة 45 ألف متر مربع، شهد إقبالًا كبيرًا من الزوار، بمشاركة 600 إلى 700 مستورد دولي، متخصص في قطاع الصناعات الغذائية، مما يجعل المعرض فرصة مناسبة، لتعزيز التواصل بين الشركات المصرية والمستوردين الأجانب، حيث تتاح الفرصة لتقديم معلومات وبيانات حول المنتجات المصرية وإظهار جودتها.

وأوضح الضوي، أن المشاركة في مثل هذه الفعاليات الكبرى، تأتي ضمن استراتيجية القطاع لرفع سمعة المنتج المصري على الساحة الدولية، وزيادة وعي الأسواق العالمية بجودة الصناعات الغذائية المصرية، وذكر أن مثل هذه الأنشطة التسويقية تساهم في تعزيز ثقة المستوردين بالمنتجات المصرية، مما يؤدي إلى زيادة الطلب عليها في المستقبل.









