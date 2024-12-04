وزارة البترول توقع خطاب نوايا لزيادة "آتون ريسورسز الكندية" استثماراتها الأجنبية داخل مناطق الامتياز

كتبت- دينا كرم:

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية توقيع خطاب نوايا مع شركة أتون ريسورسز الكندية بشأن توجيه السادة المختصين بهيئة الثروة المعدنية لدراسة تعديل اتفاقية الالتزام الصادرة للشركة، بما يسمح لها بزيادة استثماراتها الأجنبية داخل مناطق الامتياز مما يعظم العائد للدولة المصرية.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم، أن توقيع خطاب النوايا جاء بين طونو فاك، رئيس الشركة، ومعتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده، كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع مسئوولي شركة آتون ريسورسز الكندية، لبحث مستجدات أعمال الشركة للبحث والتنقيب عن الذهب في منطقة امتيازها بأبو مروات بالصحراء الشرقية.

وقال بدوي أن الشركة حققت كشفين تجاريين هما حمامة وغرب روودروين، كما تسعى لإنشاء مصنع جديد لمعالجة الذهب المستخرج من المناجم بالمناطق التابعة لها، مؤكداً على تقديم الدعم الكامل للشركة، لتسريع وتيرة الأعمال بالمناطق التابعة لها والتوسع في أنشطتها في مصر.

وجاء ذلك في إطار مشاركته فى فعاليات بعثة الجمعية البريطانية المصرية للأعمال (BEBA) بلندن.

وأكد رئيس شركة آتون ريسورسز مجدداً، على التزام شركته بزيادة الاستثمار في مصر باعتبارها شريك مهم,