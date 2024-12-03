تراجع سعر الذهب بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:



تراجع سعر الذهب بشكل طفيف بنحو 5 جنيهات بحلول التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

أسعار الذهب

هبط سعر الذهب عيار 14 إلى 2453 جنيها للجرام



وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 3154 جنيها للجرام.



وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3680 جنيها للجرام.



وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4206 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 29440 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.41 % إلى نحو 2650 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية التعاملات اليوم، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.



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