انخفاض الجمبري.. أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء في سوق العبور

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار كيلو الجمبري الصغير، بينما ارتفعت أسعار السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 73 و75 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 75 و105 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 190 و290 جنيه.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 135 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 150 و300 جنيه، بتراجع 40 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 90 و110 جنيهات.