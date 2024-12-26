قبل قرار الفائدة اليوم.. سعر الدولار يتراجع في منتصف تعاملات الخميس

كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الدولار اليوم في 5 بنوك بين قرشين و 3 قروش، بمنتصف تعاملات الخميس، مقارنة بمستوياته ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

يحسم البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الإيداع والإقراض اليوم الخميس في آخر اجتماع له خلال 2024 وسط توقعات بالإبقاء عليها دون تغيير للمرة السادسة على التوالي تحت ضغط مخاوف المخاطر المحيطة بالتضخم- أي زيادة أسعار السلع والخدمات.



أسعار الدولار في 5 بنوك في منتصف التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.82 جنيه للشراء، 50.92 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.82 جنيه للشراء، و50.92 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.82 جنيه للشراء، و50.92 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.82 جنيه للشراء، و50.92 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.82 جنيه للشراء، و 50.92 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.