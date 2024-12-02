هل الوقت الحالي مناسب لشراء الذهب؟.. الشعبة تُجيب

كتبت- داليا الظنيني:

أكد عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب، أن أسعار المعدن الأصفر شهدت انخفاضًا ملحوظًا نتيجة التغيرات الجيوسياسية والسياسات التي أعقبت تولي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وفي اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم الاثنين، أشار المغربي إلى أن هذا الانخفاض انعكس على السوق المحلي، حيث بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3075 جنيهًا، بينما سجل عيار 24 نحو 4200 جنيه.

وأوضح "المغربي أن الاستثمار في الذهب يُعتبر خيارًا آمنًا، إلا أنه طويل الأمد وليس قصير المدى، ناصحًا الأفراد الذين لديهم فائض مالي بشراء الذهب، خاصة في الأوزان الخفيفة التي تشهد إقبالًا في السوق نظرًا لملاءمتها مع ميزانيات مختلفة.

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