تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الخميس 19 ديسمب

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 4264 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4310 جنيهات.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3771 جنيها والجرام عيار 18 إلى نحو 3232 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 30170 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.