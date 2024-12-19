18% مكاسب الذهب في 2024 .. فما الأسباب وتوقعات 2025؟

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب 18% في السوق المحلية المصرية خلال العام الجاري 2024 على أساس سنوي بدعم زيادة أسعاره عالميا وتغير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية.

وقال ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب لمصراوي، إن زيادات أسعار الذهب العالمي بأكثر من 600 دولار خلال هذا العام، وذلك بالتزامن مع ارتفاع سعر الصرف العامل الأساسي وراء زيادة ارتفاع الذهب بمصر.

وأوضح أن السوق يشهد إقبالًا جيدًا على شراء الذهب بنسبة تصل إلى 80%، وهي نفس نسبة الإقبال التي شهدها العام الماضي رغم ارتفاع الذهب.

كان سعر صرف الدولار ارتفع بنسبة 60% مقابل الجنيه بعد عودة المركزي لتحرير سعر الصرف في مارس الماضي ليرتفع من 30.94 جنيه ليلامس حاليا نحو 50 جنيها.

زيادة أسعار الذهب خلال عام

وحتى منتصف تعاملات اليوم ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2487 جنيها، مقابل 2113 جنيها للجرام بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة قدرها 374 جنيها.

فيما ارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 3198 جنيها، مقابل 2714 للجرام بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة قدرها 484 جنيها، وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4263 جنيها، مقابل 3623 للجرام بنهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 640 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 29840 جنيها مقابل 25360 بنهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 4480 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر.

وأشار فرج إلى أن الزيادة الحالية كانت متوقعة، وأن الأسعار تعتبر عادلة مقارنة بسعر الصرف وسعر الذهب العالمي.

وأضاف أن أسعار الذهب في العام المقبل ستتوقف بشكل كبير على قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن خفض أسعار الفائدة، متوقعا أن يصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 2850 جنيهًا.

ونصح فرج المصريون الذين يمتلكون سيولة بشراء الذهب الآن، مؤكدًا أنه يعد مخزنًا للقيمة، بينما دعا من يحتاجون للسيولة إلى البيع دون تردد.

خفض الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- سعر الفائدة 0.25% في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح وذلك للمرة الثالثة على التوالي خلال 2024 أمس الأربعاء مسجلة 4.25% و4.5% بدلا من 4.5% و4.75%.