الرقابة المالية توافق على دعوة مساهمي حديد عز للنظر في الشطب الاختياري للأسهم

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه لا يوجد مانع من قيام شركة حديد عز بنشر التقرير الخاص باستكمال الإجراءات المتعلقة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في الشطب الاختياري لقيد أسهم الشركة.

وتابع البيان المرسل من الهيئة والمنشور على شاشة البورصة، أنه يجب أن تلتزم الشركة بعدم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية إلا بعد نشر الملخص التنفيذي للمستشار المالي المستقل المتضمن القيمة العادلة للسهم بغرض الشطب الاختياري على شاشات البورصة المصرية قبل انعقاد الجمعية بخمسة عشر يومًا على الأقل، مرفق به مشروع قرارات الجمعية العامة غير العادية كما يلزم إتاحة هذا الملخص ومشروع القرارات المزمع عرضها على الجمعية العامة غير العادية، بالإضافة إلى وضع كافة المستندات المتعلقة بتنفيذ الشطب الاختياري تحت تصرف المساهمين للاطلاع عليها في مقر الشركة.

وأشارت البيان، إلى أنه يجب أن يقتصر التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية المتعلقة بالشطب الاختياري على مساهمي الأقلية الأسهم حرة التداول واستبعاد أسهم المساهم الرئيسي وأطرافه المرتبطة من التصويت، وإتاحة الحضور الفعلي لمن يرغب من المساهمين.

واستكمل أن تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية المرتبطة بالشطب الاختياري بموافقة أغلبية 75% من أسهم مساهمي الأقلية الأسهم حرة التداول الحاضرين للاجتماع ممن لهم حق التصويت وغير المرتبطين بالمساهم الرئيسي بالشركة.

ذكر أنه يوجد احتمالية بقيام المساهم الرئيسي بما لديه من قوة تصويتية من الاستحواذ على 100% من أسهم الشركة دون التقدم بعرض شراء إجباري يكون حق الاستجابة فيه للمخاطبين بالعرض فقط، وذلك في ضوء نسب الحضور المعتادة للجمعيات العامة للشركة والتي تراوحت ما بين 67.4% و74.16%، خلال آخر 10 جمعيات عقدت خلال السنوات من 2018 إلى 2024.

وأوضحت الهيئة، أنه يجب على المساهم الرئيسي أن يلتزم بالتقدم إلى الهيئة بطلب للحصول على استثناء من تقديم عرض شراء اجباري، وذلك فور صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على الشطب الاختياري وشراء أسهم المتضررين، وعلى أن يتم ذلك قبل البدء في تنفيذ عملية الشراء.