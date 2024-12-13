سعر الذهب اليوم في مصر يواصل التراجع بحلول التعاملات المسائية

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الذهب بنحو 5 جنيهات بحلول التعاملات المسائية اليوم الجمعة، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا.

أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2536 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3261 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 3805 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 4348 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 30440 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.69% إلى نحو 2662 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بحلول التعاملات المسائية ، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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