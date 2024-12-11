سعر الذهب يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية اليوم الأربعاء

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب بنحو 5 جنيهات بحلول التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2553 جنيها للجرام

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3283 جنيها للجرام.

وصعد الذهب عيار 21 إلى 3830 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4377 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 30640 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.24 % إلى نحو 2700 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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