زيادة تصل إلى 5 جنيهات.. ارتفاع أسعار شيكولاته كادبوري "بابلي" بالأسواق

كتبت- دينا خالد:

قال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، لمصراوي، إن شركة موندليز العالمية رفعت أسعار بعض منتجاتها مثل الشيكولاتة "كادبوري" بين 3 جنيهات و5 جنيهات للقطعة الواحدة، اعتبارا من اليوم الأحد بالسوق المحلي.

ووفقا لقائمة أسعار الشركة الجديدة التي حصل مصراوي على نسخة، فإن سعر شيكولاتة كادبوري بابلي 13 جرام ارتفعت إلى 10 جنيهات مقابل 7 جنيهات، وشيكولاتة كادبوري بابلي 28 جرام إلى 20 جنيها مقابل 15 جنيها، كما زاد سعر شيكولاته كادبوري 50 جرام إلى 50 جنيها مقابل 45 جنيها، قبل الزيادة.

وصعد سعر شيكولاته كادبوري كبيرة 90 جم إلى 75 جنيها مقابل 70 جنيها قبل الزيادة