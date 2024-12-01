لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

زيادة تصل إلى 5 جنيهات.. ارتفاع أسعار شيكولاته كادبوري "بابلي" بالأسواق

06:07 م الأحد 01 ديسمبر 2024

أسعار شيكولاته كادبوري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا خالد:

قال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، لمصراوي، إن شركة موندليز العالمية رفعت أسعار بعض منتجاتها مثل الشيكولاتة "كادبوري" بين 3 جنيهات و5 جنيهات للقطعة الواحدة، اعتبارا من اليوم الأحد بالسوق المحلي.

ووفقا لقائمة أسعار الشركة الجديدة التي حصل مصراوي على نسخة، فإن سعر شيكولاتة كادبوري بابلي 13 جرام ارتفعت إلى 10 جنيهات مقابل 7 جنيهات، وشيكولاتة كادبوري بابلي 28 جرام إلى 20 جنيها مقابل 15 جنيها، كما زاد سعر شيكولاته كادبوري 50 جرام إلى 50 جنيها مقابل 45 جنيها، قبل الزيادة.

وصعد سعر شيكولاته كادبوري كبيرة 90 جم إلى 75 جنيها مقابل 70 جنيها قبل الزيادة

شيكولاتة كادبوري سعر شيكولاته كادبوري المواد الغذائية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الاستثمار في الذهب الكسر.. كيف يتغلب المصريون على ارتفاع المصنعية؟
قانون الإيجار القديم.. أول مقترح لتعديل القانون في مجلس النواب (زيادة كل 5 سنوات 10 أضعاف)