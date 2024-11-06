بعد فوز ترامب.. أسعار النفط تتراجع اليوم وسط ارتفاع الدولار

كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بفعل ارتفاع الدولار بعد فوز مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة، وفق بلومبرج.

ويعتقد المستثمرون أن إدارة ترامب ستعزز قيمة الدولار إذ سيلزم إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم الذي قد ينتج عن فرض تعريفات جمركية واتباع سياسات جديدة قد تزيد الضغط على اقتصاد الصين، مما قد يضعف الطلب هناك.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت، بحسب بلومبرج، بنسبة 0.44 % لتتداول عند 75.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 17:20 بتوقيت غرينتش، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.17% إلى 71.91 دولار للبرميل.

وإلى جانب ارتفاع الدولار الذي يلقي بظلاله على أسعار السلع الأولية، فإن رئاسة ترامب قد تشهد تبني سياسات من شأنها أن تزيد الضغوط على اقتصاد الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم وبالتالي إضعاف الطلب، وفقا للمحللة المستقلة تينا تنج، بحسب بلومبرج.

ويتجه الدولار لتحقيق أكبر ارتفاع يومي منذ مارس 2020 مقابل نظرائه الرئيسيين وسط انطلاق ما يسمى "التداولات المراهنة على سياسة ترامب".